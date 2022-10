Aliança Francesa celebra 50 anos em Manaus com show de Stracho Temelkovski no Teatro Amazonas

Manaus/AM - O Teatro Amazonas será palco da celebração dos 50 anos de Aliança Francesa com o show gratuito do multi-instrumentalista e beatboxer, Stracho Temelkovski, no próximo domingo (30) às 19h.

Quem desejar garantir lugar no evento deve entrar em contato com a Aliança Francesa e instituição através dos telefones (92) 99481-1643 (WhatsApp), (92) 3308-6057 (Fixo) ou pelo email [email protected]

O show instrumental solo de Stracho Temelkovski tem músicas inspiradas na tradição dos Balcãs e de outras, tanto eruditas, quanto populares. Em sua performance, Stracho executa um ou mais instrumentos ao mesmo tempo, dentre os quais, bandolim, viola, baixo e percussão.

A vinda do artista é fruto de uma parceria da Embaixada da França no Brasil, do Institut Français, do Centre National de la Musique, da SPEDIDAM e da cidade de Grenoble.