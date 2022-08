Abre segundo lote de ingressos para show da Oficina G3, em Manaus

O show da Oficina G3 vai marcar o retorno da formação inicial da banda, que se une para uma turnê por diversas cidades brasileiras, em alusão aos 20 anos do icônico álbum “Humanos”, trabalho que vendeu mais 100 mil cópias na virada dos anos 90. PG vai estar no vocal; Juninho Afram, na guitarra; Jean Carlos, nos teclados; Duca Tambasco, no baixo; Walter Lopes e Lufeh vão dividir as apresentações na bateria. Na playlist não podem faltar os hits "Onde Está?", "Apostasia" e "Te Escolhi", além de outros sucessos.

Manaus/AM - A partir desta segunda-feira (29), o segundo lote de ingressos para o show “Humanos”, da banda Oficina G3, começam a ser vendidos em três postos físicos de Manaus: Shopping da Bíblia (Centro e Manôa) e Shopping Sumaúma (Cheirinhos de Monik). Os preços variam de R$ 50 (pista humanos) e R$ 100 (VIP G3) e também continuam disponíveis na plataforma oficial da banda: www.clubedoingresso. O evento está agendado para o dia 28 de outubro, às 20h, no Podium da Arena da Amazônia. As informações podem ser obtidas pelo (92) 98822-7123.

