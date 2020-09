Xbox Series X tem data de lançamento confirmada

A nextgen dos consoles teve mais um capítulo revelado. Ontem (8), já tínhamos adiantado o preço do Xbox Series X, da Microsoft - de US$ 499 lá na gringa, cerca de R$ 2,6 mil (sem impostos) no Brasil.



A pré-venda começa dia 22 de setembro, de acordo com o site oficial. O console chega oficialmente ao mercado dia 11 de novembro.

Veja o trailer oficial de lançamento:





Além de ser na cor preta (e lembrar um Playstation antigo), o X terá retrocompatibilidade com todas as gerações anteriores, incluindo Xbox, Xbox 360 e Xbox One.



As datas também servem para o Xbox Series S, mais barato e sem mídia, porém competitivo em termos de valores (US$ 299).

