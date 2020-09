‘The Witcher 3: Wild Hunt’ terá versão para PS5 e Xbox Series

Essa é para glorificar de pé. ‘The Witcher 3: Wild Hunt’ terá uma versão para PS5 e Xbox Series X, os novos consoles que ainda virão.



E mais: o game terá uma atualização gratuita para os que já tem o jogo no PC, PS4 e Xbox! Quem confirmou foi Marcin Momot, o líder da comunidade global de The Witcher, em seu Twitter.

No site oficial:

“Estamos trabalhando na edição da próxima geração de The Witcher 3: Wild Hunt!

Desenvolvido para tirar proveito do hardware de jogo mais poderoso, a edição de próxima geração do jogo apresentará uma gama de melhorias visuais e técnicas - incluindo rastreamento de raios e tempos de carregamento mais rápidos - em todo o jogo base, ambas as expansões e todo o conteúdo extra.

A edição de próxima geração de The Witcher 3: Wild Hunt será lançada como uma compra autônoma para PC, Xbox Series X e PlayStation 5, bem como uma atualização gratuita para todos que já possuem o jogo no PC, Xbox One e PlayStation 4.”

Átila Simonsen

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party