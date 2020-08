The Sims 4 Star Wars: Jornada para Batuu ganha trailer. Confira.

Um dos games simuladores de vidas mais amado (e antigo) finalmente (!) ganha imagens e descrição de seu nono pacote de expansão. The Sims 4 Star Wars: Jornada para Batuu teve a data de lançamento anunciada (8 de setembro) e ainda ganhou um trailer.

Crie a história de Star Wars™ exclusiva do seu Sim explorando o mundo remoto de Batuu, do Galaxy’s Edge na Disneyland ® e Disney World ®, em The Sims™ 4 Star Wars™: Jornada para Batuu*. Seu Sim vai unir forças com a Resistência, ficar com os Cafajestes ou se alistar na Primeira Ordem? Você decide! Aumente a reputação do seu Sim para desbloquear missões, compre um sabre de luz ou droide e encontre personagens famosos de Star Wars™, como Rey e Kylo Ren.

Para começar a aventura, você pode pegar uma carona com a própria Millenium Falcon, o lixo mais charmoso da galáxia., além de ter um R2D2 para chamar de seu.

Se preferir, pode passear em um bar e escolher ser piloto de fuga, e depois voltar para casa com seu sabre de luz e mostrar para os amigos em uma festa temática.



Eu AMO The Sims (sou jogador desde os anos 2000) e AMO Star Wars (cheguei a ser presidente do Conselho Jedi Amazonas), estou tão ansioso quanto chocado e feliz porque o trailer representa muito bem a essência das duas paixões: o humor característico do simulador e os detalhes da saga cinematográfica combinaram muito bem.

Átila Simonsen

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party