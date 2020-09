XboX revela preço de consoles. Só falta a Sony.

Finalmente os preços do Xbox saíram, aleluia. E vieram em duas versões: uma com leitor de disco e outra sem. Mas nem foi tanto isso que chamou a atenção.



A Microsoft informou que o Xbox Series S vai custar US$ 299 (cerca de R$ 1,6 mil), tem tamanho 60% menor que o Series X, sem leitor de disco, resolução padrão de 1440p, até 120fps, 4K upscaling para jogo, SSD de 512GB e ray tracing.



Só tem um defeito até agora: É feinho. Parece simplesmente uma caixa de som misturada com sapato, branca com detalhes em preto. Mas por esse preço, quem liga?



Já o Xbox Series X ficou em US$ 499, com preço médio de R$ 2,7 mil.



A previsão é que os consoles cheguem em novembro e há boatos que seja a partir do dia 10.



E o PS5?



Lançado o preço do Nintendo Switch no Brasil (e que vale um rim) e da Microsoft, a expectativa é que a Sony informe o valor do PS5. Até agora, os japoneses têm feito mistério do nextgen, mas a briga ficou feia com o preço do Xbox lançado hoje.



Átila Simonsen

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party