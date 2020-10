Star Trek: Discovery tem novas (e emocionantes) imagens reveladas

A terceira temporada de Star Trek: Discovery começa nesta quinta-feira (15) e já está nos deixando a flora da pele. E para aumentar a hype ainda mais, a CBS All Access revelou novas imagens da série, mais especificamente do primeiro episódio.

As fotos destacam Sonequa Martin-Green e David Ajala como Michael Burnham e Cleveland “Book” Booker, respectivamente.

Confira a sinopse oficial: ”Ambientada dez anos antes dos acontecimentos da série original, ‘Star Trek: Discovery‘ mostra pela primeira vez o início da história da Federação. Com uma ameaça de guerra no horizonte, o primeiro oficial Michael Burnham encontra novos mundos, espaçonaves e vilões em sua jornada pelo universo”.



O capítulo de estreia é intitulado “That Hope Is You, Part 1” (Essa esperança é você, em tradução livre) o que parece não ter muito sentido, quando vemos as imagens. A série pode ser vista na Netflix.

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party