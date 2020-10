Laerte será a homenageada do II Butantã GibiCon

A segunda edição do Butantã GibiCon já tem data marcada. De 18 a 20 de dezembro, os fãs de quadrinhos poderão realizar oficinas de produção de gibis e participar de mesas de discussão, totalmente on Line e ao vivo.

Focada em artistas e quadrinistas fora do eixo RIO-SP e EUA-Europa, o evento deste ano terá novidades de editoras, oficina de storyboards, de criação de personagens e um debate sobre Quadrinhos, Educação e Estudos de Gênero. E assim também vão homenagear Laerte.

Laerte é autora de quadrinhos, cartuns e charges. Nasceu em São Paulo, em 1951 – fez alguns cursos livres de pintura, desenho e teatro; entrou na USP, em Comunicações, pra fazer Música e depois Jornalismo – não se graduou. Foi uma das criadoras da revista Balão (quadrinhos) e da empresa Oboré (assessoria de comunicação para sindicatos). Publicou seu trabalho n’O Pasquim, n’O Bicho, no Estado de São Paulo, na Folha de São Paulo, em várias revistas. Foi autora da revista Piratas do Tietê – também o nome da tira diária que produz. Participou da redação de programas de tevê da Rede Globo: “TV Pirata”, “TV Colosso”, “Sai de Baixo”. Apresentou o programa “Transando com Laerte”, no Canal Brasil. Participou do curta “Vestido de Laerte”, de Claudia Priscila e Pedro Marques; e do longa “Laerte-se”, de Lygia Barbosa e Eliane Brum.

A Mesa da Homenageada acontece na sexta-feira, 18 de dezembro, dia da abertura do evento, das 19h às 20h30 (horário de Bras[ilia), com apresentação mediada por Gabriela Güllich.

Lembrando que as inscrições para o Beco dos Artistas são gratuitas e estão abertas para quadrinistas de todo o Brasil. O prazo final para cadastro é dia 31/10.

Todo a programação e as inscrições estão na página oficial do evento butantagibicon.com.br

-

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party