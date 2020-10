Animação 'Soul' tem artes conceituais reveladas e são lindas; vem ver

‘Soul: Uma nova jornada além do que se vê’ é do mesmo estúdio de ‘Viva, A Vida é uma Festa’ e ‘Divertidamente’. Ou seja, sabemos que será uma animação sem precedentes e, dessa vez, podemos ver como tudo será.

A Disney/Pixar revelou algumas artes conceituais do longa. Dos primeiros traços da 'fantasminha' 22 completos e em diversos humores a uma sala de estar, os desenhos e ilustrações mostram todas as cores.

Joe Gardner, o professor e protagonista da animação, é mostrado também em vida.

“Nós colocamos tudo nesse filme. Feito para a grande tela, mas assistir em qualquer lugar com as pessoas que você ama soa perfeito para mim. Soul diz coisas que eu prometo que serão exatamente o que você precisa depois desse ano”. afirmou Michael Frederickson, artista visual da Pixar.

Confira a sinopse oficial:

Soul conta a história de um professor de banda de escola chamado Joe Gardner, que acredita que seu propósito de vida é tocar jazz, mas a vida segue afastando-o de seu propósito. Finalmente, ele consegue o emprego de sua vida, mas acaba morrendo e indo para o You Seminar, um workshop para almas serem criadas e ganharem traços de personalidade antes de se mudarem para humanos reais. Enquanto Joe está no You Seminar, ele conhece uma nova alma, apelidado de 22. Juntos, eles tentam encontra uma maneira de levar Joe de volta para a Terra, viajando em reinos cósmicos pelo caminho’.

