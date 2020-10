The Flash, Shazam! 2 e Adão Negro são oficialmente adiados

Tem dias que é difícil ser nerd… A Warner Bross anunciou oficialmente o adiamento de The Flash, Shazam! 2 e Adão Negro. Isso depois de ter adiado o reboot de Duna para o ano que vem e o novo The Batman para 2022.

The Flash seria lançado em 2 de junho de 2022, mas agora deve estrear em 4 de novembro daquele ano e a parte 2 de Shazam! foi para 2 de junho de 2023 (como eu num tô com pressa, pra mim tanto faz).



Adão Negro é que foi doído… Além da estreia não ser mais em dezembro do ano que vem, ficamos sem uma data confirmada (pelo menos ainda).



As mudanças não são exatamente uma surpresa: A pandemia do Covid-19 adiou muitas filmagens, finalizações e até fez com que as algumas nem começassem. O ‘novo normal’ tem dessas coisas e, aos poucos, até as grandes produções milionárias vão se adaptando.

A Marvel também sofreu com toda a problemática e já informou que tudo está adiado para o próximo ano, incluindo o tão esperado filme solo de Viúva Negra.

Enquanto isso, WandaVision está confirmada pela Disney+ para este ano (ao menos até o fechamento desta matéria).

O negócio é torcer para que tudo saia melhor do que o planejado, porque agora tem muito tempo para isso, não é mesmo?

Átila Simonsen

+ Jornalista Geek

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party