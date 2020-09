Disney+ confirma WandaVision, spin off de Olaf ainda este ano e mais

Senhoras e senhores, trago boas novas. A Disney + anunciou que WandaVision e Once Upon a Snowman (uma história de Olaf, o boneco de neve de Frozen) estreiam ainda este ano.

Com filmagens e produções inteiras adiadas pela pandemia, os fãs temiam sofrer mais ainda sem a história da Feiticeira Escarlate e Visão. Como sabemos pouco, pra não dizer quase nada, da nova série, a notícia veio em um vídeo oficial de lançamento:





A Temporada 31 de Simpsons também aparece no vídeo, com um Bart sendo jogado por Hommer em direção a janela do quarto dele.

The Right Stuff, The Mandalorian, Clouds, Black Beauty, On Pointe, Marvel 616, Secret Society of Second-Born Royals, Ever After, Hidden Figures, The Fault in our stars, Bendit like Beckham, Eddie The Eagle e Malévola entram para o catálogo ainda este ano.

