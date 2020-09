CCXP Worlds: ilustradores já podem se inscrever para o Artists’ Valley

Ilustradores de todo o mundo: uni-vos! A CCXP Worlds: A Journey of Hope, está com inscrições abertas para quadrinhistas que querem mostrar seus trabalhos em um dos maiores eventos da cultura pop do mundo.

O Artists’ Valley (versão digital do Artists' Alley) está recebendo os trabalhos de artistas maiores de 18 anos que quiserem mostrar seu talento. É só ir no site www.ccxp.com.br e inscrever o seu trabalho!

O tradicional espaço na CCXP reunirá os quadrinistas ao lado de grandes nomes já confirmados como Emil Ferris, Dave Gibbons, Scott Snyder, Todd McFarlane, entre outros

Inclusive, um brasileiro tem destaque este ano: Marcelo D'Salete está confirmado no evento.

-

Gostou? Manda uma sugestão para [email protected]

Átila Simonsen

+ Jornalista

+ CEO 1 Minuto Nerd

+ Embaixador Include by Campus Party