Brasileiro confirmado no painel de quadrinhos da CCXP Worlds

Considerado o maior de Cultura pop do mundo, a CCXP revelou os quadrinistas confirmados para a edição CCXP Worlds: a Journey of Hope, que acontece on line de 4 a 6 de dezembro.



E este nerd que vos atualiza tem a felicidade de informar que tem um brazuca no meio de gente grande. Marcelo D’Salete estará o painel Artist’s Valley (antes chamado de Artist’s Alley).



As obras que retratam a população negra no Brasil já receberam prêmios internacionais. ‘Angola Janga’, de 2017, retrata Quilombo dos Palmares. A história é tão boa que tem uma adaptação norte-americana confirmada para TV (ainda sem data de estreia).



O autor também é responsável por Cumbe (2014), que ganhou um Prêmio Eisner - a maior celebração dos Quadrinhos; Encruzilhada (2011) e Noite Luz (2008).



