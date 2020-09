Chadwick Boseman é homenageado durante Emmy 2020

Há três semanas, o mundo entrava de luto: Chadwick Boseman, ator que ficou mais conhecido por dar vida ao herói Pantera Negra, faleceu de câncer de cólon.

A partida precoce do nosso eterno Rei T'challa não foi esquecida pelo Emmy Awards 2020. O evento homenageou o astro dirante o In Memoriam da premiação.

Vale lembrar que no mesmo ano que descobriu que estava com o câncer em estágio 3, o ator interpretou o Rei T'Challa pela primeira vez no filme "Capitão América: Guerra Civil". A participação iniciava a história dele no Universo Marvel.

No ano seguinte, Chadwick intensificou os treinos e começou as filmagens de Pantera Negra, que arrecadou US$ 1,3 bilhão de bilheterias no mundo e ganhou a 3, das 6 indicações ao Oscar.

Em 2018, o ator voltou a aparecer como Pantera Negra em “Vingadores: Guerra Infinita” e no ano passado em “Vingadores Ultimato”. Uma sequência de Pantera Negra já havia sido anunciada para 2022.

Boseman pôde ser visto ainda em “Crime Sem Saída”, de 2019, e em “Destacamento Bllod”, da Netflix, lançado no início do ano. O último trabalho foi em “Ma Rainey's Black Bottom”, que já está gravada, mas não tem data para estrear na Netflix.

