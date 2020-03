Quinze unidades de Saúde em Manaus realizam eleição para Conselhos Locais

Teste de saúde mental para futuros candidatos a presidente

Manaus/AM - Um total de 15 unidades de Saúde, da Prefeitura de Manaus, localizadas na zona Oeste, realizou nesta segunda-feira, 9/3, o processo eleitoral para a composição de Conselhos Locais de Saúde (CLSs). A programação aconteceu no horário das 9h às 15h, com eleição para representantes de usuários e trabalhadores do Sistema Único de Saúde (SUS).



O processo eleitoral é organizado pelo Conselho Municipal de Saúde (CMS/Manaus), em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), e pretende obter a recomposição de 66 CLSs, que irão representar 66 unidades de Saúde nas zonas Norte, Sul, Leste, Oeste e rural, em um mandato de três anos.



Os CLSs têm em sua composição representantes de gestores (25%), trabalhadores (25%) e usuários (50%) do SUS, e atuam de forma local, vinculados à estrutura da unidade de Saúde que representam, no acompanhamento e monitoramento dos serviços, colaborando para a qualificação do atendimento.



Conforme o coordenador da Comissão do Processo Eleitoral e conselheiro municipal de Saúde, Elson Moreira de Melo, o processo eleitoral iniciou no dia 2 deste mês, nas Unidades Básicas de Saúde UBSs) da zona Norte e será encerrado na próxima quarta-feira, 11, na zona rural de Manaus.



“Os representantes de gestores nos CLSs são indicados pela gestão em cada Distrito de Saúde. Já os trabalhadores votam para o segmento dos trabalhadores; e usuários para o segmento de usuários”, informou Elson.



De acordo com o Regulamento do Processo de Eleição para os CLS, publicado na edição nº 4.753, do Diário Oficial do Município (DOM), do dia 7/1, podem votar no segmento dos usuários eleitores da área de abrangência do serviço de saúde, com base na listagem oficial fornecida pelo Tribunal Regional Eleitoral (TRE/AM), ou usuários com cadastro de atendimento na unidade de Saúde, apresentando documento de identidade. Para o segmento dos trabalhadores, são considerados todos os trabalhadores da saúde da área de abrangência da Unidade de Saúde, devidamente comprovado por meio de uma relação nominal, expedida oficialmente pela direção do Distrito de Saúde correspondente.



Na zona Oeste, a eleição aconteceu nas UBSs Deodato de Miranda Leão (bairro Glória); Dom Milton Corrêa (Santo Agostinho); bairro da Paz (Paz); Leonor de Freitas (Compensa 2); São Vicente de Paulo (São Raimundo); Mansour Bulbol (Alvorada); Ajuricaba (Alvorada); Ida Mentoni (São Jorge); Franco de Sá (Nova Esperança); Rayol dos Santos (São Jorge); Vila da Prata (bairro Vila da Prata); Luiz Montenegro (Lírio do Vale); Santo Antônio (bairro Santo Antônio); Lindalva Damasceno (Tarumã) e na policlínica Djalma Batista (Compensa 3).



Acompanhando a eleição na UBS Mansour Bulbol, bairro Alvorada, a gerente do Distrito de Saúde (Disa) Oeste, Altemira Diniz de Lima, destacou a importância dos conselhos locais para a melhoria dos serviços de saúde.



“Essa é a terceira eleição para os conselhos locais e a parceria com a comunidade tem contribuído muito para a melhoria dos serviços de saúde. Os conselheiros locais percebem mais rapidamente as dificuldades dentro da comunidade para que se possa fazer a intervenção necessária, trazem sugestões e colaboram divulgando junto à população os serviços e as ações de saúde que a UBS oferece”, afirmou Altemira.



Programação

As eleições começaram no dia 2 deste mês em seis UBSs e duas policlínicas da zona Norte de Manaus, com a participação de 1.134 usuários do SUS que votaram para eleger representantes no segmento de usuários, além de 434 trabalhadores que votaram para eleger representantes dos trabalhadores nas unidades de Saúde. A programação na zona Norte foi finalizada nesta segunda-feira, 9, com eleição na UBS José Figliuolo, bairro Lago Azul.



Na zona Sul de Manaus a eleição aconteceu no dia 4, em 16 unidades de Saúde, com a participação de 796 usuários eleitores e 525 trabalhadores eleitores. Na última sexta-feira, 6, o processo eleitoral foi realizado em 20 unidades de Saúde na zona Leste e contou com a participação de 1.642 usuários e 630 trabalhadores.



O processo eleitoral será encerrado na próxima quarta-feira, 11, quando ocorrerá a eleição para cinco CLSs na zona rural de Manaus.

Após as eleições e consolidação final dos votos, o CMS-Manaus fará, entre 27/3 e 3/4, a publicação do decreto de nomeação dos novos conselheiros no DOM, com a posse marcada para o dia 8/4, em assembleia extraordinária.