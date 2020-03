Familiar do cantor Saulo Fernandes é rendido durante assalto e tem carro de luxo roubado

Foto: Reprodução / Instagram

O cantor Saulo Fernandes teve seu carro de luxo, uma Land Rover Discovery, roubado, neste domingo (01), em Salvador. Um familiar do cantor que estava usando o veículo no momento do crime.

Segundo o Sistema Globo, dois criminosos levaram o carro ao render o familiar do músico. Até o momento, a assessoria do artista não deu detalhes de como tudo aconteceu e não informou quem seria esse parente.

O caso será investigado pela Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Veículos (DRFRV).