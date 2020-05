Ex-namorada do 'padrasto de Neymar' detalha agressões: 'fez um buraco enorme na minha cabeça'

A crepioca do vice-governador

A balconista espanhola Rita Cumplido, 44 anos, ex-namorada de Tiago Ramos, conhecido como "padrasto de Neymar" desde que passou a namorar Nadine Santos, mãe do jogador, deu mais detalhes nesta quarta-feira (20) ao "A Tarde é Sua" (RedeTV!) sobre as acusações que fez contra o modelo.

Rita conta que em uma das agressões, Tiago teria feito até um buraco em sua cabeça. Foi quando, segundo ela, o caso se tornou de polícia: "Nesse dia, fui agredida mais violentamente e fui à delegacia. Ele fez um buraco enorme na minha cabeça, me jogou no chão e me deu um golpe muito forte. Eu tinha que denunciar, porque ele me bateu em frente à delegacia, na frente do policial", disse. O caso teria acontecido no dia 27 de outubro de 2019.

Ela explicou que a violência acontecia quando o modelo bebia: ""Quase sempre era pelo mesmo motivo. Ele bebia muito, se alterava e ficava muito ciumento. Ele sempre pensava que eu estava com outros homens e que eu estava enganando ele", contou. "Em uma dessas situações, ele ficou muito bravo, me pegou com muita força pelo braço e me deixou com o olho roxo", completa Rita. Para ela, Tiago tem reações anormais: "Ele era muitíssimo ciumento, mas ciumento no ponto de doente mental. Ele imaginava coisas que as pessoas normais não imaginavam".

Segundo ela, os dois namoraram por oito meses, quando Tiago morou na Espanha para tentar a carreira no futebol. Atualmente, ele mora na casa de Nadine, mãe de Neymar Jr.