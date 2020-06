Eclipse: Lua de Morango poderá ser vista no Brasil

Os mascarados

Nesta sexta-feira (5) acontece um eclipse lunar conhecido como Lua de Morango, o fenômeno poderá ser visto no Brasil.

De acordo com o Olhar Digital, durante o evento a lua mergulhará quase metade da face na sombra externa da terra. Com duração de 3 horas, 18 minutos e 13 segundos, o fenômeno ficará visível em algumas regiões do Brasil às 16h26 (horário de Brasília).

A primeira lua do mês de junho marca o início da colheita de morangos no hemisfério norte, por isso foi batizada de “Lua de Morango”.