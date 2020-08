Comentarista é punido após dizer que mandaria jogador do Santos para senzala

Seduc paga R$ 12 milhões por transporte escolar suspeito

O comentarista Fábio Benedetti, foi suspenso da Rádio Energia 97 FM, depois de afirmar que mandaria o jogador Marinho, do Santos, ir para para senzala por ter sido expulso do jogo contra a Ponte Preta na última quinta-feira (31), nas quartas de final do Campeonato Paulista.

A fala racista foi feita no intervalo do primeiro tempo, quando o Chefe Benedetti, como é chamado, foi questionado por um colega sobre o que diria ao jogador pela expulsão se tivesse em um grupo de WhatsApp com ele.

Benedetti foi rápido na resposta e disparou: “Você é burro, vocês está na senzala, vai sair do grupo uma semana para pensar sobre o que você fez”.

A transmissão foi feita simultaneamente na rádio e no canal da emissora no Youtube. Não demorou muito para que o público que o acompanhava iniciar uma chuva de críticas no comentário.

Marinho teve acesso ao vídeo depois e teria ficado muito mal com a situação. Ele chegou a postar um vídeo afirmando que havia passado a noite chorando. Benedetti se retratou e pediu desculpas ao atleta nas redes sociais:

"Fui muito mal... Errei feio, usei uma palavra que nunca deveria, mesmo que sem intenção", escreveu a uma pessoa que o interpelou. "Na mesma hora percebi que falei uma grande M, pedi desculpas, mas sei que foi ridículo”, escreveu.

Marinho disse que perdoava o comentarista, mas no dia seguinte fez um logo desabado no Instagram:

A emissora emitiu uma nota lamentando o ocorrido e afirmando que o Cheff seria punido pela postura e que não compactua com o posturas racistas. Ela informou que o comentarista seria suspenso e que está discutindo o próximo passo em relação a situação. O assunto continua repercutindo na rede social e causando revolta entre jogadores e público.

O comentarista afirma que vai promover debates sobre o tema para combater o racismo, mas a torcida do Santos não perdoou.