Mega-Sena acumula e próximo sorteio é de R$ 90 milhões

As seis dezenas do Concurso 2260 da Mega-Sena, sorteadas neste sábado (9), não teve vencedores. O prêmio para o próximo concurso está estimado em R$ 90 milhões e deve acontecer na quarta-feira (13).

Os números sorteados foram 12 - 14 - 34 - 35 - 37 - 47.

A quina teve 91 apostas vencedoras que vão receber, cada uma, R$ 45.513,08. Já a quadra teve 6688 apostas vencedoras e todos receberão o prêmio de R$ 884,67.

As apostas podem ser feitas até as 19h (de Brasília) do dia do sorteio.