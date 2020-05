Urgente: STJ derruba decisões que obrigavam Bolsonaro a entregar exames de coronavírus

Como a Covid-19 entrou no Amazonas

O presidente da República Jair Bolsonaro não precisará mais mostrar ao povo os resultados dos exames de coronavírus. Na noite desta sexta-feira (8), o presidente do Superior Tribunal Federal, João Otávio Noronha, derrubou as decisões do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF-3) e da Justiça Federal de São Paulo que o obrigavam a entregar todos os exames de Covid-19 feitos por ele até hoje.

A decisão foi em concordância com o recurso da Advocacia-Geral da União.

Bolsonaro se nega a mostrar os exames de coronavírus, apesar de dizer que todos testaram negativo.

A ação foi uma iniciativa do jornal "O Estado de S. Paulo" que pediu para ter acesso aos resultados. Após primeira decisão que mandava Bolsonaro mostrar os exames, AGU chegou a entregar um laudo médico atestando que o presidente estava em boa saúde e não tinha coronavírus. A Justiça Federal determinou em seguida que o documento não era o suficiente, e que Bolsonaro deveria entregar todos os papéis dos exames para Covid-19.