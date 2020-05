Vídeo impressionante flagra píton gigante engolindo gambá no quintal de casa

Interior do Amazonas quer atenção para os que ainda não morreram

O vídeo impressionante que flagrou o momento em que uma cobra píton gigante estava se alimentando se tornou um viral nas redes sociais nesta semana. O registro ocorreu antes do resgate do animal, que estava no quintal de uma casa na Austrália, onde é comum encontrar esse tipo de situação.

O apanhador de cobras Stuart McKenzie foi chamado para realizar a retirada do animal que estava no telhado da residência. Ele teve de esperar por uma hora a píton terminar o seu “lanche” para poder levá-la e devolvê-la para a natureza.