Morre mais uma vítima de intoxicação por dietilenoglicol em cerveja Backer

Morreu nesta quarta-feira (15) em Belo Horizonte mais uma vítima de intoxicação por dietilenoglicol. Conforme a Polícia Civil, José Osvaldo de Faria, de 66 anos, estava internado há um ano e cinco meses no Hospital Madre Teresa.

Segundo um site de notícias do Globo, ele havia consumido cerveja do rótulo Belorizontina, da marca Backer. José Osvaldo teve cinco paradas cardiorrespiratórias, pneumonias, perdeu completamente a visão, estava com paralisia nas pernas e na face.

A família e os advogados informaram que procuraram a Backer diversas vezes para ajudar no custeio do tratamento, mas a cervejaria nunca respondeu às solicitações.