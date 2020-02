Mulher de Pyong sobre parto em meio a polêmicas: 'tentei não deixar meus sentimentos afetarem meu filho'

Após dar à luz ao primeiro filho sem a presença do pai da criança e enfrentar polêmicas na reta final da gravidez, Sammy Lee está aos poucos deixando transparecer sua melancolia nas redes sociais.



Foto: Instagram

A jovem esposa de Pyong Lee, do BBB20, fez um post neste sábado (22) falando sobre o parto, e desabafou sobre ter tentado não deixar seus sentimentos afetarem o seu filho: "Então vamos ao parto... uau, que experiência! Eu morri de medo, confesso que duvidei de mim, e me peguei várias vezes pensando em como não deixar meus sentimentos afetarem o meu filho. Pensei que eu precisasse de algo a mais, onde eu só precisava ser eu mesma, pensei que eu estava incompleta, enquanto eu transbordava... coloquei meu foco em Deus, afinal, ele é vida!", escreveu.

Para quem não lembra, Pyong foi acusado de assediar sisters após beber demais em uma festa do BBB20.

Na sexta-feira, a jovem postou uma foto aos prantos e fez um desabafo misterioso, mas logo se arrependeu e apagou o post. No Twitter, ela também falou sobre passar tempo demais no hospital após o parto, o que também foi motivo de cobranças por parte dos internautas: "Muitas pessoas me perguntando porque eu fiquei tanto tempo no hospital depois do parto... Bem, a resposta é que nem tudo é perfeito como aparenta ser na internet, mas isso não impede algumas pessoas de jogar ódio, julgar, e cobrar incansavelmente cada vez mais".

Enquanto isso, Pyong Lee que pegou o Anjo no BBB20, espera ver o filho. Ele não sabe que o filho já nasceu, mas desconfia. Na festa que rolou na madrugada deste sábado, o rapaz ficou isolado e chorou, sem dizer o motivo.