BBB20: Brothers da Xepa se desentendem sobre limpeza: ‘não fui só eu'

Coronavírus abala ZFM e pode produzir desemprego em massa

Logo após a eliminação de Pyong, os brothers da Xepa se desentenderam sobre a limpeza da cozinha, nesta terça-feira (17).

Irritada, Rafa foi espontaneamente lavar a louça acumulada e pediu colaboração dos demais confinados.

”Não me importo de lavar louça, eu faço isso todos os dias sem reclamar, mas não fui só eu que comi. Tem xícara aqui de todo mundo, não é coisa do almoço e da janta, é do dia todo. Se está com preguiça, pensa que agora vai ser muito mais difícil de lavar porque já tem gordura acumulada”, disparou a sister.