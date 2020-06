Jovem morre vítima de bala perdida dentro de apartamento

‘Camaradagem militar’ e o povo nas ruas

A Polícia Civil do Ceará investiga a morte de um jovem de 26 anos atingido por um tiro dentro do apartamento onde morava, no Bairro Tabapuá, em Caucaia, na Grande Fortaleza, no domingo (7). A vítima era ex-assessor do vereador do município Pastor João Andrade (PRB) e trabalhava no setor de Recursos Humanos de uma empresa.

Segundo um site de notícias do Globo, o tenente-coronel Alexandre Silveira Ferreira, da Polícia Militar do Ceará (PMCE), que atendeu a ocorrência, disse que Arthur Barreto Fontenele estava na suíte do imóvel quando foi atingido nas costas pelo disparo, que entrou pela janela do cômodo.

A vítima chegou a ser levada ao Hospital Dr. Evandro Ayres Moura, o Frotinha do Antônio Bezerra, em Fortaleza, mas morreu na unidade.

Emile Freire, esposa do jovem, contou que tomava banho na suíte quando escutou o barulho do disparo, saiu do banheiro e viu Arthur de joelhos no chão do quarto, sangrando. Ao ver a cena, a mulher conta que entrou em estado de choque, mas depois conseguiu pedir socorro aos vizinhos, que levaram a vítima ao hospital.

A principal hipótese levantada pela polícia é de que o tiro que atingiu Arthur tenha sido disparado acidentalmente por uma pessoa que estava em um condomínio vizinho ao da vítima. Mas o tenente-coronel Alexandre Ferreira salientou que o caso será esclarecido por meio das investigações.

“O disparo pode ter vindo do outro condomínio. Mas é um crime envolto de mistérios. Nem os porteiros que estavam de serviço, nem os síndicos ou moradores ouviram qualquer estampido. Isso que nos causa mais estranheza. Nada foi encontrado, a não ser os estilhaços provenientes da perfuração da bala na janela”, afirma o militar.

O tenente-coronel informou que imagens registradas por câmeras de segurança do condomínio das últimas 72 horas foram solicitadas pelas autoridades.

O PM espera a apresentação da pessoa que atirou na Polícia, caso a hipótese de disparo acidental seja comprovada. “Esperamos que a pessoa que tenha efetuado o disparo se apresente espontaneamente e apresente a arma para os devidos esclarecimentos. Ela pode ter manuseado a arma e não ter tido o controle dela (arma), efetuando o disparo que fatalmente acertou o cidadão".

A Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) afirmou que um inquérito policial foi instaurado no Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa para apurar o caso e, em seguida, foi transferido para o 18º Distrito Policial, que investigará o caso.