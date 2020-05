Governo autoriza contratação de 4,1 mil profissionais de saúde

O impeachment do governador do Amazonas

O Ministério da Saúde foi autorizado a contratar por tempo determinado 4.117 profissionais para atender à necessidade temporária de excepcional interesse público.

Segundo um site de notícias do Globo, o prazo de validade dos contratos será de até seis meses e poderão ser prorrogados pelo prazo necessário à superação da situação da calamidade pública, desde que o prazo total não exceda dois anos.

Os profissionais poderão ser contratados a partir deste mês para atuar nas atividades de assistência e apoio à assistência à saúde, nas seguintes unidades:

Hospital Federal do Andaraí (HFA);

Hospital Federal de Bonsucesso (HFB);

Hospital Federal da Lagoa (HFL);

Hospital Federal dos Servidores do Estado (HFSE);

Hospital Federal de Ipanema (HFI);

Hospital Federal Cardoso Fontes (HFCF);

Instituto Nacional de Cardiologia (INC);

Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (INTO); e

Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva (INCA).

A portaria não informa como será realizado o processo seletivo para contratação desses profissionais.

Segundo a portaria, as despesas com as contratações virão das dotações orçamentárias do Grupo de Natureza de Despesa Pessoal e Encargos Sociais, pois se trata de substituição de servidores e empregados públicos.