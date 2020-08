Anitta rebola loucamente em festa na Itália e deixa cantor gringo babando; vídeos

Depois de uns dias descansando na Croácia, Anitta está colocando tudo para quebrar na Itália. A cantora, que na noite do sábado roubou todos os olhares para si ao participar do show do cantor italiano Fred de Palma, com quem tem a música "Paloma", acordou com todo o vapor neste domingo (9).

Fred de Palma mostrou nos Stories do Instagram que ele, sua namorada, Anitta, a amiga da cantora Lary Bottino, e a ex-BBB Ariadna, estavam agitando uma festa de luxo.

Como de costume, Anitta roubou mais uma vez a cena, rebolando muito de biquíni no camarote do lugar. Depois, o grupo seguiu em um carro, e a mulherada continuou rebolando loucamente enquanto era filmada pelo cantor.