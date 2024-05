Ex acusa namorado de Jenny Miranda de namoro por fama e dispara: 'me largou doente'

O namoro de Jenny Miranda com Eduardo Santos mal teve início, e já veio polêmica aí. Nesta quarta-feira (22), a ex-namorada do rapaz afirmou que foi largada por ele enquanto estava doente.

Em conversa com a colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, a ex, chamada Neele Gomes, afirmou que Eduardo a largou doente, com dengue hemorrágica, para se mudar para o Rio de Janeiro e ficar com a ex-Fazenda, a quem nem sequer conhecia, segundo Neele. Os dois moraram na mesma casa durante 8 meses, em Minas Gerais.

A ex afirma ainda que uma amiga descobriu que Eduardo tinha mandado nudes para o marido dela. “Me falavam que ele era gay. Ele gostava de transar, mas usava estimulantes. Não estou falando isso para queimar ele não, tô falando porque é verdade. Ele usava tadalafila [substância que auxilia na ereção do pênis], mas não tinha ideia que eu sabia. Ele guardava numa gaveta e, todas as vezes que a gente transava, eu olhava e faltava um comprimido”, relatou.

Neele acrescentou que a relação com Jenny começou no Dia das Mães deste ano, e sugeriu que o namoro com a ex-filha postiça de Gretchen seja na intenção de ganhar fama, já que o objetivo dele seria entrar em "A Fazenda". “Ele estava falando com essa moça [Jenny] por mensagem. No mesmo dia, ele falou que o Fábio dava em cima dele e que isso seria uma porta para entrar em algum reality. Eu fui internada, tive alta e logo depois ele me largou, me deixou passando mal pra ir pro Rio encontrar essa moça”.