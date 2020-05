Nude masculino: Dicas para ficar bem na foto

Impeachment de Wilson e Carlos pode cair no “isolamento social”

Devido o isolamento social por conta do novo coronavírus, os casais que não moram juntos não estão podendo se encontrar e a única forma de manter acesa as chamas da paixão é enviar e receber nudes.

Os homens, principalmente, costumam sentir prazer só em olhar as fotos provocantes das mulheres, mas, segundo o site UOL, eles não são muito criativos na hora de posar sensual em frente as câmeras. Pensando nisso, o site separou algumas dicas para mandar para caprichar no ângulo e conseguir arrancar suspiros da (o) parceira (o).

1. Nudes só pra quem quer

Não é todo mundo que gosta de receber foto de gente pelada, a qualquer hora do dia. Então, antes de enviar, pergunte se a pessoa quer ou se está podendo receber foto naquele momento. Não seja inconveniente.

2. Nudes não é foto 3x4 do pênis. Não foque apenas em registros de seu pênis; bunda, braços, pernas, costas também podem ser cliques excitantes;

3. Arrume o cenário. Não é legal receber nude com o vaso sanitário aparecendo ao fundo.

4. É melhor se prevenir, por isso, tome cuidado com sua privacidade. Ao tirar foto, é melhor não mostrar seu rosto. É possível cobrir o rosto com o próprio celular, com as mãos, ou mesmo tirar fotos apenas de uma parte do seu corpo mais focada ou de costas.