Serviço de malha fiscal da Receita Federal está disponível para pessoa física

Manaus/AM - A Receita Federal implantou o serviço Malha Fiscal IRPF, que possibilita a contribuintes com declaração do IRPF retida em malha, apresentarem documentos pela internet, sem precisar comparecer na Receita Federal.

O serviço está disponível no Centro Virtual de Atendimento – E-CAC. Para acessá-lo é necessário ter certificação digital ou criar um código de acesso. Esse código de acesso é o mesmo utilizado para consultar o extrato do processamento da declaração, disponível no menu Meu Imposto de Renda.

Os contribuintes poderão utilizar o serviço de entrega virtual de documentos para:

Apresentar documentos solicitados em Intimação; apresentar solicitação de retificação de lançamento (SRL); antecipar a entrega de documentos para análise da declaração, retida em malha fiscal, dos exercícios 2015 a 2019, ainda não intimada ou notificada pela Receita Federal.

Antes de procurar entregar os documentos:

quem recebeu intimação ou notificação de lançamento deve acessar o sistema E-Defesa para organizar corretamente a documentação que deve ser apresentada;

quem ainda não recebeu intimação ou notificação de lançamento deve acessar o extrato do processamento da DIRPF para verificar, primeiro:

Se a declaração apresentada está correta. Só depois de confirmar que a declaração não precisa ser retificada, consultar quais documentos precisa apresentar.