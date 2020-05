Polícia prende seis pessoas e recupera dois veículos roubados em Manaus

Carlos Almeida é o Coringa

Manaus/AM - Seis pessoas foram presas em Manaus e em Manacapuru entre segunda-feira (04) e a madrugada desta terça-feira (05) pela Polícia Militar. Além das prisões por roubo, porte ilegal de arma de fogo, tentativa de homicídio e tráfico de drogas, houve a apreensão de uma arma de fogo, um simulacro, cinco munições, porções de substância entorpecente, uma balança digital, além de dois veículos recuperados.

Policiais militares da 24ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) prenderam um homem de 27 anos após uma tentativa de homicídio na rua 15 de Novembro, no Centro. O disparo do suspeito não atingiu o alvo, mas um morador de rua que foi socorrido e levado ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto. A guarnição começou uma perseguição contra o infrator, que atirou contra os policiais. O homem foi detido e, com ele, a polícia apreendeu uma arma de fogo calibre 38 com três munições deflagradas e duas intactas.

Na avenida Brigadeiro Hilário Gurjão, bairro Tancredo Neves, na zona leste, um homem de 18 anos foi agredido pela população após roubo em um ônibus do transporte público. Com ele, os policiais da 14ª Cicom encontraram um simulacro de arma de fogo e objetos pessoais das vítimas.

Na rua Armando Barbuda, bairro Morro da Liberdade, um homem de 20 anos foi preso após os policiais militares da 2ª Cicom receberem a denúncia de que o suspeito estava comercializando entorpecentes no local. Com o infrator, os policiais encontraram pequenas porções de oxi, maconha, além de uma balança digital.

Em Manacapuru, dois homens foram presos em flagrante por estupro. Policiais militares do município foram acionados, via denúncia anônima, para uma festa que estava acontecendo em um lava-jato, no Centro da cidade, e que uma jovem de 22 anos estaria sendo vítima de estupro nesta festa.

Os policiais foram até o local e se depararam com dois homens saindo de um cômodo, ajeitando a roupa. Os suspeitos foram questionados se havia mais alguém neste cômodo, mas negaram. Ao entrar no cômodo, a guarnição encontrou a jovem deitada em um colchão, com sinais de embriaguez, a roupa íntima na altura do joelho e vomitando.

Questionada sobre o ocorrido, ela informou à guarnição que havia sido agarrada à força pelos dois infratores. Eles foram presos em flagrante por estupro e levados até a delegacia do município.Dois veículos com restrição de roubo também foram recuperados nas últimas 24 horas em Manaus. Eles foram encontrados nos bairros São José Operário e Japiim, e um homem de 29 anos foi preso.

Veículos

Gol, cor azul, placa JWN-8533

Classic LS, cor prata, placa JXX-3751