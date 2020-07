Parceria entre UEA e Codese possibilita atividades de gestão pública

Desafios da Comissão de impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) retomou na última sexta-feira (24), a apresentação institucional para o Conselho de Desenvolvimento Econômico, Sustentável e Estratégico de Manaus (Codese). O objetivo dos encontros virtuais é a criação de planos de trabalho específicos para as ações a serem desenvolvidas pela Universidade em parceria com o Conselho.

Na oportunidade, foram debatidos o planejamento para a criação das câmaras de Gestão Pública, Saúde e Segurança; criação da câmara da Indústria 4.0 e a de Tecnologia; Observatório Manauara do sistema de inovação, ferramenta de monitoramento/mapeamento de startups e outras atividades/ações inovadoras; colaboração da UEA no Workshop - Sistema de Inovação/Suframa-Codese; Semana Codese de palestras para a comunidade UEA durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) 2020 de forma remota.

Além disso, a Gestão Superior da UEA foi convidada para participar do Fórum Codese de C&T e da Câmara de Gestão e Negócios para possibilitar a criação de negócios de acordo com os cursos e egressos da UEA. O Conselho sugeriu também a participação dos docentes da universidade nas câmeras específicas de forma voluntária; a possibilidade de futuras atividades nos Centros Superiores da UEA em Itacoatiara, Parintins, Tabatinga e Tefé; a viabilização da realização de um sistema de estágio voluntário e assinatura de um Termo de Cooperação.

"Todo esse processo é interessante e uma grande oportunidade para a UEA, porque nós temos professores e técnicos-administrativos que podem colaborar, além dos próprios alunos que podem desenvolver, por exemplo, TCCs a respeito de uma política de melhoria da cidade de Manaus no sentido amplo, como qualidade de vida, e definir políticas públicas que possam ser utilizadas tanto pelo governo municipal quanto estadual. Então com isso, a universidade tem uma grande possibilidade de colaborar no desenvolvimento dessas atividades citadas", disse o Vice-reitor da UEA, Cleto Leal.