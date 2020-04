Instalações da FCecon passam por ação de desinfecção realizada pela Marinha

Sepultem os mortos, mas não enterrem a esperança dos que ainda lutam pela vida

Manaus/AM - As dependências da Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas (FCecon) passaram por uma ação de desinfecção na manhã desta quarta-feira (29), realizada em parceria com militares da Marinha do Brasil. A medida busca combater a presença e o contágio do novo coronavírus no ambiente hospitalar.



Cerca de 70 militares da Equipe de Resposta Nuclear, Biológica, Química e Radiológica (NBQR), do Comando do 9º Distrito Naval, desinfetaram corredores, portas, móveis e pisos da Urgência da FCecon e do 4º andar da Fundação, que concentram os pacientes internados em situações de urgência e emergência e que podem apresentar sintomas da Covid-19.



Os materiais utilizados pelos militares na FCecon foram álcool 70%, álcool isopropílico, água sanitária e hipoclorito. A ação, que durou cerca de 3 horas, é um processo para remover e destruir os agentes virais ou bacteriológicos. O trabalho foi acompanhado pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH).



Também estão disponibilizados em todos os setores pia, água e sabão para lavagem das mãos e papel toalha para secagem. Há ainda dispensadores com álcool em gel.