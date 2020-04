Indígenas e médico estão entre novos óbitos por coronavírus no Amazonas; saiba mais

Empresas da ZFM só lamentam, demitem e não ajudam no combate a Covid 19

Manaus/AM - Mais nove mortes por Covid-19 foram confirmadas pela Fundaçao de Vigilância em Saúde neste domingo (12), totalizando 62 óbitos no Amazonas.

Do total confirmado, seis foram de pacientes de Manaus, dos quais quatro estavam em unidades privadas de saúde. Um óbito foi no município de Parintins, uma mulher de 85 anos, que tinha hipertensão e cardiopatia e morreu no dia 6 de abril.

Outros dois pacientes provenientes do interior também tiveram Covid-19 confirmado. Um indígena da etnia Kokama, de 44 anos, que não tinha relato de comorbidade, veio de São Paulo de Olivença para Manaus, onde recebeu assistência mas não resistiu e foi a óbito no dia 9 de abril. Outro indígena com diagnóstico confirmado, de 78 anos e com histórico de hipertensão e cardiopatia, recebeu assistência mas também não resistiu e morreu ontem (11).

Em Manaus, os óbitos confirmados foram: de um homem de 64 anos, que era médico, não tinha histórico de comorbidades e foi atendido em uma unidade de saúde privada; quatro homens, de 47, 48 e 71 anos, que também não tinham histórico de comorbidades; um de 83 anos sem histórico de comorbidade e que foi atendido na rede privada; e um homem de 45 anos, com histórico de obesidade e cardiopatia, que também foi atendido em uma unidade da rede privada.

Outros oito óbitos estão em investigação pela FVS-AM.