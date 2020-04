ESBAM inicia campanha de doação de cestas básicas

MPF X Aleam, a saúde padece de orgulho

Manaus/AM - A Escola Superior Batista do Amazonas (ESBAM) iniciou a campanha `Fazer o Bem Faz Bem` de doação de cestas básicas com 50 unidades para a Igreja São Sebastiao, localizada no Centro de Manaus. A entrega foi realizada na manhã desta segunda-feira (27) pelo gestor da Instituição, Rubenito Cardoso ao Frei Paulo Xavier Ribeiro, que esteve na faculdade para receber os alimentos. O objetivo desta ação é ajudar todos aqueles que estão passando por necessidade neste momento isolamento social devido à pandemia do coronavírus na capital amazonense.

De acordo com o Frei Paulo Xavier Ribeiro, as cestas básicas serão doadas para as mais de 100 famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social, entre as ruas Tapajós e Ramos Ferreira, no centro da Cidade. “As cestas que recebemos da ESBAM se somarão as outras para que possamos chegar a todas as famílias. Nosso muito obrigado pela valorosa contribuição”.

A ESBAM está arrecadando alimentos não perecíveis para doação em instituições, igrejas e abrigos da capital. Para isso, a Instituição doará 2,4 toneladas de cestas básicas e mais 100 com a parceria do Supermercado Rodrigues.

Como doar

As doações podem ser feitas diretamente na sede da ESBAM, localizada na rua Leonor Teles, nº 153, Adrianópolis. Para quem não puder sair de casa, as contribuições podem ser feitas em dinheiro, na seguinte conta:

Caixa Econômica Federal

Agência: 1302

Conta Corrente: 2148-1

Op: 003

CNPJ: 03.410.604/0001-02

E. De L. e Lima e Cia Ltda

O comprovante deverá ser enviado por meio de aplicativo de mensagem para os seguintes números: 99259-9337ou 99396-4242