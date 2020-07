Educação financeira tem encontros virtuais até novembro, confira

A ‘LISTA DOS 8’ e o impeachment do governador Wilson Lima

Manaus/AM - A Prefeitura de Manaus, em parceria com a Organização Não Governamental (ONG) Vila Sésamo, realiza a partir de 8h desta quarta-feira, 29/7, a abertura do projeto de educação financeira “Sonhar, planejar e alcançar – fortalecimento financeiro para famílias”, de forma on-line, por meio do link (https://bit.ly/2DgHmkB). No total, estarão envolvidas 36 unidades de ensino, entre Centros Municipais de Educação Infantil (Cmeis) e creches, ao beneficiar 4.600 alunos e 291 professores.

A ação, coordenada pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), por meio da Divisão de Educação Infantil (DEI), conta com o apoio da MetLife Foundation e parceria, para implementação da Dsop Educação Financeira, e seguirá até novembro de forma remota. Ao todo, serão 14 encontros, com datas a serem definidas.

O projeto foi implantado na Semed em 2016 e já beneficiou aproximadamente 12 mil alunos, seguindo as diretrizes da gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto, para manter as contas públicas do município equilibradas, com cortes de despesas, investimentos com recursos próprios, capacidade controlada de gastos e sendo modelo fiscal para o país.

Ano passado, o projeto atendeu 15 escolas, saltando para 36 unidades de ensino na edição deste ano. As unidades receberão materiais didáticos para os educadores e para as crianças e familiares - tanto impresso quanto digital - além de formação, palestras, oficinas e encontros com os pais ou responsáveis.