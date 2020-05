Coronavírus: Com recorde de 621 casos em 24h, número de infectados no Amazonas vai a 6.683

Risco de novas rebeliões nos presídios do Amazonas

Manaus/AM - O Amazonas registrou mais 621 casos de Covid-19, neste domingo (03), totalizando 6.683 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde (FVS-AM). Também foram confirmados mais 47 óbitos pela doença, elevando para 548 o total de mortes.

O boletim aponta que 3.888 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. De ontem para hoje, mais 131 pessoas se recuperaram da doença e estão fora do período de transmissão do vírus, totalizando, agora, 1.901 recuperados.



Internações – Entre os casos confirmados de Covid-19 no Amazonas, há 346 pacientes internados, sendo 204 em leitos clínicos (62 na rede privada e 142 na rede pública) e 142 em UTI (62 na rede privada e 80 na rede pública).



Há ainda outros 838 pacientes internados considerados suspeitos e que aguardam a confirmação do diagnóstico. Desses, 647 estão em leitos clínicos (212 na rede privada e 435 na rede pública) e 191 estão em UTI (116 na rede privada e 75 na rede pública).