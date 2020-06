Contas da Seduc vão ser apreciadas pelo TCE Amazonas nesta quarta

Anjos e demônios

Manaus/AM - O pleno do Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM) apreciará, nesta quarta-feira (1º), 34 processos em sua 19ª sessão ordinária, via plenário virtual, a partir das 10h.

Dos processos em pauta a serem julgados, nove são referentes a recursos de revisão e ordinário, onde gestores e ex-gestores tentam alterar decisões desfavoráveis emitidas pela Corte de Contas.

Nove prestações de contas de jurisdicionados da administração direta e indireta do Estado estão entre os processos a serem julgados. Dentre elas estão as contas do ex-prefeito de Urucará, Fernando Falabella, em 2011; do ex-secretário adjunto da Secretaria de Educação (Seduc), José Augusto de Melo Neto, em 2015; do vereador José Airton Siqueira, durante a presidência da Câmara Municipal de Carauari, em 2018.

Serão apreciadas, ainda, outras dez representações, quatro tomadas de contas, um embargo de declaração e uma consulta.

As sessão da Corte de Contas permanecem com transmissão ao vivo pelas redes sociais do Tribunal (YouTube, Facebook e Instagram), além da tradução simultânea em Libras.