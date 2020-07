Barcelos atinge mil infectados pela Covid-19; interior tem 44.464 casos

Fugir de Cila para cair em CARíbdis

Manaus/AM - Barcelos entrou na lista dos municípios com mil infectados pela Covid-19, nesta quarta-feira (01), de acordo com o boletim da FVS. O número total de casos no interior é de 44.464 e óbitos somam 1.039.

Além da capital, 60 municípios têm casos confirmados: Coari (3.800); Manacapuru (3.140); Tefé (2.814); São Gabriel da Cachoeira (2.743); Parintins (2.608); Itacoatiara (1.548); Benjamin Constant (1.462); Tabatinga (1.449); Iranduba (1.248); Presidente Figueiredo (1.094); Santo Antônio do Içá (1.004); Barcelos (1.062); Maués (995); Autazes (983); Alvarães (995); Careiro Castanho (923); Humaitá (767); Tapauá (677); Rio Preto da Eva (653); São Paulo de Olivença (652); Boca do Acre (627); Barreirinha (629); Anori (566); Fonte Boa (564); Lábrea (546); Uarini (529); Carauari (522); Itapiranga (514); Atalaia do Norte (520); Nova Olinda do Norte (503); Eirunepé (478); Pauini (474); Tonantins (463); Borba (446); Guajará (442); Beruri (434); Novo Aripuanã (418); Amaturá (415); Urucurituba (405); Santa Isabel do Rio Negro (371); Urucará (368); Itamarati (342); Anamã (294); Manaquiri (273); Japurá (270); Jutaí (260); São Sebastião do Uatumã (238); Juruá (237); Manicoré (225); Novo Airão (219); Boa Vista do Ramos (216); Maraã (207); Silves (162); Nhamundá (153); Codajás (151); Caapiranga (150); Canutama (89); Careiro da Várzea (81); Apuí (42) e Ipixuna (4).

No interior, são 55 municípios com óbitos confirmados até o momento, em um total de 1039. A lista inclui Manacapuru (125); Coari (85); Tefé (79); Parintins (78); Tabatinga (74); Itacoatiara (53); São Gabriel da Cachoeira (44); Iranduba (43); Maués (31); Autazes (27); Benjamin Constant (27); Barcelos (23); Presidente Figueiredo (20); Nova Olinda do Norte (20); Santo Antônio do Içá (19); São Paulo de Olivença (18); Humaitá (18); Borba (18); Fonte Boa (16); Tonantins (14); Jutaí (14); Careiro Castanho (13); Rio Preto da Eva (13); Alvarães (13); Manaquiri (12); Anori (10); Boca do Acre (10); Novo Aripuanã (9); Amaturá (8); Barreirinha (7); Lábrea (7); Beruri (6); Carauari (6); Uarini (6); Itapiranga (6); Novo Airão (6); Santa Isabel do Rio Negro (6); Nhamundá (5); Urucará (5); Manicoré (5); Silves (4); Careiro da Várzea (4); Caapiranga (4); Pauini (4); Urucurituba (4); Tapauá (3); Codajás (3); Maraã (3); Atalaia do Norte (2); Boa Vista do Ramos (2); Itamarati (2); Guajará (1); Japurá (1); São Sebastião do Uatumã (1).

Outros 101 óbitos por Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG) estão sendo acompanhados. Dentre estes, 91 estão em investigação epidemiológica e 10 aguardando resultado laboratorial. Ao todo, 437 foram descartados para o novo coronavírus.