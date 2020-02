Com Carnaval tradicional, Banda do Galo de Educandos agita a Zona Sul de Manaus

Manaus/AM - O domingo de carnaval foi agitado na Zona Sul de Manaus, e segundo estatística da Polícia Militar, levou mais de 3 mil pessoas para a orla do Amarelinho com a Banda do Galo de Educandos.

O evento é alvo várias famílias e é possível perceber a presença de crianças por se tratar de um evento tradicional. Com mais de três décadas, o carnaval continua com seus concursos de fantasias, Carnaval infantil e os concursos de rainhas, e diferentes de outras bandas, tem a duração de 4 dias.

Fotos: Pedro Braga Jr. / Portal do Holanda