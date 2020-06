Michelle Bolsonaro faz doações para centenas de famílias amazonenses

Cumplicidade com o mal

A primeira-dama do Brasil, Michelle Bolsonaro, usou suas redes sociais para informar que centenas de famílias serão beneficiadas com sextas básicas no Amazonas.

As ações feitas pelo projeto social Pátria Voluntária, coordenado por Michelle.

Em uma de suas postagens no Instagram, mostra cestas básicas sendo entregues a famílias da região Norte, no Amazonas. Segundo Michelle, a ação vai beneficiar 1.500 famílias, que estão sendo ajudadas diretamente pela iniciativa. A primeira dama também destacou o apoio e a ação de voluntários.