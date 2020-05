Tribunal de Contas busca acesso a dados da prefeitura e governo do Amazonas

O gemido da cama no confinamento

Manaus/AM – O Tribunal de Contas do Amazonas (TCE-AM), por meio da Secretaria de Controle Externo (Secex), iniciou as tratativas com a Secretaria do Estado da Fazenda (Sefaz) e Secretaria Municipal de Finanças e Tecnologia da Informação (Semef) para acessar dados da administração financeira integrada dos órgãos – Administração Financeira Integrada (Afi) e Administração Financeira Integrada Municipal (Afim), respectivamente.

A proposta foi apresentada pelo presidente do TCE-AM, conselheiro Mario de Mello, em sessão ordinária realizada no plenário virtual, e teve aprovação unânime dos membros do pleno.

Até o momento, a corte de contas tem acesso somente aos sistemas, mas não aos bancos de dados de forma irrestrita e completa. Com a conclusão das tratativas entre os órgãos, o Tribunal terá um avanço na fiscalização das instituições públicas, ampliando a fiscalização dos recursos uma vez que poderá acessar, de forma global e não individualizada, todos os dados dos sistemas Afil, do Governo do Estado, e Afim, da Prefeitura de Manaus.