Bairros devem ficar sem água nesta terça-feira em Manaus

Manaus/AM - Por conta de serviços de manutenção e instalação de equipamentos no sistema São Raimundo, nesta terça-feira (14), bairros da zona Oeste de Manaus devem sofrer com interrupções no abastecimento de água. De acordo com a Águas de Manaus, a instalação do equipamento será realizada no reservatório localizado na Avenida Padre Agostinho Caballero Martin.

Os serviços iniciaram às 8h da manhã de hoje e a concessionária informou que os trabalhos teriam duração de quatro horas, com o abastecimento sendo normalizado dentro de oito horas após sua conclusão.

Os bairros que devem ser afetados pela parada são: São Raimundo, Santo Antônio, Conjunto dos Bancários, Glória e Condomínio Portal do Rio Negro podem apresentar oscilações no abastecimento.