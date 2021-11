Vestibular da Unesp acontece neste domingo e na segunda-feira

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Unesp (Universidade Estadual Paulista) realiza neste domingo (14) e nesta segunda-feira (15) a primeira fase do vestibular 2022. No primeiro dia, a prova será aplicada para candidatos dos cursos de biológicas. Já no dia seguinte, o vestibular é aplicado para os cursos de exatas e humanidades.

Considerada uma das universidades mais prestigiadas do país, a Unesp, na primeira fase faz uma prova de 90 questões em que os candidatos têm até cinco horas para responder. Os portões serão fechados às 14h e a entrada dos alunos será realizada de forma escalonada para evitar aglomerações --o horário é informado na consulta de local de prova.

A orientação é para que os vestibulandos se dirijam, após a entrada no prédio, imediatamente para sua sala --a medida é uma forma de evitar aglomerações em corredores e saguões. Estão inscritos no vestibular 69.030 candidatos, que irão concorrer a 7.690 vagas, em cursos de 24 cidades do estado de São Paulo.

O candidato pode comparecer ao local de aplicação usando, além da máscara, protetor facial transparente, luvas descartáveis e óculos de proteção. Também é permitido retirar a máscara por um curto período de tempo para o consumo de água e alimentos.

A higienização das mãos com álcool em gel deve ser frequente durante a prova --o candidato pode levar seu próprio produto ou utilizar o que estiver disponível na sala de prova.

Além de máscaras e saco plástico para o descarte do equipamento de segurança, os participantes também devem levar documento de identidade, canetas de cor preta e régua transparente.

Antes da pandemia, a segunda fase era aplicada durante dois dias com provas dissertativas e uma redação. Na prova para o vestibular 2021, em meio a alta de casos de Covid-19, a universidade decidiu mudar o formato a fim de diminuir o tempo de prova e a segunda fase foi aplicada em apenas um dia com questões múltipla escolha.

A mudança se manteve para o vestibular 2022 e, quem passar para a segunda fase, terá que responder 60 questões de múltipla escolha e escrever uma redação no dia 19 de dezembro.