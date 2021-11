Quadrilha invade shopping Iguatemi e assalta joalheria em Sorocaba

Houve troca de tiros com um profissional de segurança do shopping e um vigilante foi feito refém na entrada da loja e liberado na saída.

Conforme apurado pelo g1, oito criminosos participaram do assalto. A quadrilha também levou duas armas e um colete do vigilante.

De acordo com informações da Polícia Militar ao jornal Cruzeiro do Sul, ninguém ficou ferido. Em nota, o shopping confirmou o assalto, disse que a polícia foi imediatamente acionada e que segue colaborando com as autoridades.

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Um assalto a uma joalheria do shopping Iguatemi Esplanada, em Sorocaba, no interior paulista, causou pânico entre clientes e lojistas na noite deste sábado (13).

