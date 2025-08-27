UFRGS abre inscrições para vestibular 2026 com vagas em 97 cursos





SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A UFRGS (Universidade Federal do Rio Grande do Sul) está com as inscrições abertas para o vestibular 2026, oferecendo 4.023 vagas em cursos de graduação. Do total, 2.692 vagas são destinadas ao ingresso no primeiro semestre, enquanto as outras 1.331 serão preenchidas no segundo semestre.

Reconhecida como a terceira melhor universidade do país segundo o RUF (Ranking Universitário Folha) de 2024, a UFRGS mantém o vestibular próprio como principal forma de ingresso aos cursos de graduação.

Em entrevista à Folha de S.Paulo, a professora e pró-reitora de graduação da instituição Nádya Pesce destacou o crescimento contínuo no número de candidatos aos cursos de graduação desde o período da pandemia. "Em 2022 o número de candidatos, considerando-se o vestibular e o Sisu [Sistema de Seleção Unificada] foi em torno de 21,7 mil inscritos. Este número vem crescendo, tendo-se estabilizado em 2024 e 2025, em torno de 30 mil inscritos para cursar graduação na UFRGS."

"A expectativa para 2026 é de que haja um aumento nas inscrições, considerando-se a ampliação das divulgações junto a estudantes de ensino médio e o aumento das ações culturais e de extensão universitária, que dão acesso a maiores informações sobre as profissões e sobre o futuro profissional", afirma Pesce.

Segundo a instituição, 70% das vagas são destinadas aos candidatos que realizam o processo seletivo próprio. Os 30% restantes são preenchidos via Sisu, com base nas notas do Enem.

Segundo Pesce, a escolha reflete uma valorização do modelo próprio da instituição, que "prioriza uma multidisciplinaridade de conhecimentos, representando a história da Instituição na construção de uma cultura e de uma sociedade plural."

Entre as propostas em discussão, de acordo com a reitora da instituição, estão o ingresso de pessoas com mais de 60 anos e de profissionais em busca de formação continuada. A ampliação da participação pelo Sisu também está em debate, mas enfrenta obstáculos.

"O aumento da participação do Sisu está sendo permanentemente discutido. Nossos principais entraves para a ampliação deste público são a necessidade do aumento de verbas de apoio estudantil, incluindo a construção de casas de estudantes", explica Pesce.

PROCESSO SELETIVO UFRGS 2026

As provas do processo seletivo serão aplicadas em dois dias consecutivos, sábado e domingo --dias 29 e 30 de novembro.

No primeiro dia, os candidatos responderão a questões de língua portuguesa, literatura, história, geografia e matemática. No segundo, as disciplinas cobradas serão de língua estrangeira, física, química, biologia e redação. Em ambos os dias, as provas terão duração de cinco horas e meia.

De acordo com o edital da instituição, os participantes das religiões que guardam o sábado realizarão a prova em horário especial no próprio dia 29 de novembro. Para isso, o estudante deve indicar essa condição no momento da inscrição.

Para se inscrever no processo seletivo, o candidato deverá acessar o site oficial da UFRGS até as 23h59 do dia 22 de setembro. O valor da taxa de inscrição do vestibular neste ano é de R$ 180 e deve ser pago somente por boleto bancário até o dia 23 de setembro.

No momento da inscrição, o estudante deve preencher o formulário com as informações pessoais, o sistema de ingresso escolhido, a opção de língua estrangeira e a cidade de realização da prova.

Neste ano, o exame da UFRGS será aplicado nas cidades de Porto Alegre, Bento Gonçalves, Canoas, Gravataí, Novo Hamburgo e Tramandaí. No caso dos estudantes das religiões que guardam o sábado, eles só poderão se inscrever na cidade de Porto Alegre.

As vagas disponíveis no vestibular estarão distribuídas nos 97 cursos de graduação oferecidos pela universidade. Do total, 50% das vagas serão reservadas aos ingressos por meio de cotas, enquanto a outra metade será distribuída por ampla concorrência.

A pró-reitora de graduação da UFRGS afirma que, apesar da crescente procura de estudantes, a ampliação dessa participação de jovens de outras regiões do país ainda enfrenta barreiras.

"O principal aspecto que limita a participação maior de estudantes de outras regiões é nossa localização geográfica, estagnação das verbas de apoio estudantil e dificuldades com moradia, devido aos altos custos de manutenção", afirma Pesce.

No caso dos participantes inscritos no processo seletivo a partir das cotas, eles devem indicar no momento da inscrição uma das oito modalidades de concorrências de vagas. Veja, a seguir, cada uma das modalidades disponíveis no vestibular da UFRGS 2026:

LB_PPI: candidato egresso do sistema público de ensino médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo nacional (R$ 1.518) per capita, autodeclarado preto, pardo ou indígena LB_Q: candidato egresso do sistema público de ensino médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo nacional (R$ 1.518) per capita, autodeclarado quilombola LB_PCD: candidato egresso do sistema público de ensino médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo nacional (R$ 1.518) per capita que seja pessoa com deficiência LB_EP: candidato egresso do sistema público de ensino médio com renda familiar bruta mensal igual ou inferior a um salário mínimo nacional (R$ 1.518) per capita LI_PPI: candidato egresso do sistema público de ensino médio independentemente da renda familiar, autodeclarado preto, pardo ou indígena LI_Q: candidato egresso do sistema público de ensino médio independentemente da renda familiar, autodeclarado quilombola LI_PCD: candidato egresso do sistema público de ensino médio independentemente da renda familiar que seja pessoa com deficiência LI_EP: candidato egresso do sistema público de ensino médio independentemente da renda familiar A UFRGS adicionou quatro novos títulos à lista de leituras obrigatórias para vestibular 2026. Os novos livros escolhidos são: "Quincas Borba", de Machado de Assis; "O Demônio Familiar", de José de Alencar; "Mrs. Dalloway", de Virginia Woolf, e "A Visão das Plantas", de Djaimilia Pereira de Almeida.

Lista de leituras obrigatórias para o vestibular 2026 da UFRGS:

Quincas Borba - Machado de Assis O Demônio Familiar - José de Alencar Mrs. Dalloway - Virginia Woolf A visão das plantas - Djaimilia Pereira de Almeida Niketche: uma história de poligamia - Paulina Chiziane O avesso da pele - Jeferson Tenório Mas em que mundo tu vive - José Falero A terra dos mil povos - Kaká Werá Água funda - Ruth Guimarães Cem anos de solidão - Gabriel García Márquez Um útero é do tamanho de um punho - Angélica Freitas Seleta de Canções - Lupicínio Rodrigues: Cadeira vazia (com Alcides Gonçalves), Castigo (com Alcides Gonçalves), Cevando o amargo (com Piratini), Dona Divergência (com Felisberto Martins), Ela disse-me assim (Vai embora), Esses moços (Pobres moços), Foi assim, Loucura, Maria Rosa (com Alcides Gonçalves), Migalhas (com Felisberto Martins), Namorados, Nervos de Aço, Nunca, Se acaso você chegasse (com Felisberto Martins), Vingança e (Xote da) Felicidade.

CALENDÁRIO DO VESTIBULAR 2026DA UFRGS:

Período de inscrições: até 22 de setembro Encerramento do pagamento da taxa de inscrição: 23 de setembro Primeiro dia de aplicação da provas: 29 de novembro Segundo dia de aplicação da provas: 30 de novembro Divulgação do resultado final: 22 de dezembro