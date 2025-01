Turista morre após queda de parapente no sertão da Paraíba

Testemunhas que viram o momento do acidente serão ouvidas pela polícia. O corpo do turista foi enviado para necrópsia no município de Patos. "Foi realizada uma perícia para tentar descobrir qual o motivo da queda", explicou o delegado Adriano Pinto à reportagem. Resultados dos laudos periciais devem ser divulgados nos próximos 10 dias.

Momento do acidente foi gravado. Em vídeos publicados nas redes sociais, é possível ver que o equipamento gira no céu antes da queda.

