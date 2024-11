Turista mineiro morre durante voo de parapente em praia na Bahia

Segundo a Polícia Civil, testemunhas estão sendo ouvidas para esclarecer as circunstâncias do acidente.

O caso é investigado pela Delegacia Territorial de Itamaraju (BA). Apurações iniciais apontam que o turista perdeu o controle da direção do equipamento antes de colidir com o rochedo.

Antes do acidente, Faria chegou a compartilhar imagens durante o voo de parapente nas redes sociais. Na gravação, ele mostrava as belezas naturais do local. Amigos lamentaram a morte do aposentado.

Equipes do Corpo de Bombeiros e do Samu (Serviço de Atendimento Médico de Urgência) foram acionadas, mas o turista não sobreviveu aos ferimentos.

