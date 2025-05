Aluno de 14 anos é esfaqueado por colega em escola em Mossoró (RN)

O crime é ao menos o segundo registrado num intervalo de 15 dias no estado. No último dia 30, uma professora foi esfaqueada por uma aluna de 12 anos em Canguaretama.

De acordo com a prefeitura, a pasta está acompanhando o caso e tomará as providências necessárias para o "bom andamento das atividades escolares".

"A situação foi rapidamente controlada pela equipe da escola, com o acionamento imediato da Guarda Civil Municipal e do Samu. O aluno foi atendido no local, passou por avaliação e, felizmente, passa bem", disse o secretário.

O crime, praticado com uma peixeira, ocorreu na manhã desta quarta na escola Senador Duarte Filho, no conjunto Alfredo Gurgel.

RIBEIRÃO PRETO, SP (FOLHAPRESS) - Um estudante de 14 anos foi esfaqueado por um colega em uma escola em Mossoró (RN), nesta quarta-feira (14). O agressor, de mesma idade, foi apreendido e as aulas no estabelecimento de ensino municipal foram suspensas.

